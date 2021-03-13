طوارئ في الشمالية لإزالة آثار موجة الغبار

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم أعمال النظافة في أحياء مدينة ومتنزهات عرعر، وذلك بعد موجة الغبار التي ضربت المنطقة أمس.

وجهزت الأمانة عددًا كبيرًا من عمال النظافة والمعدات والآليات الخاصة بالنظافة وعمل خطة النظافة العامة من عمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ماخلّفته الحالة الجوية من أتربة وغبار، مع اتخاذ جميع التدابير التي تضمن عدم تعرضهم لأضرار صحية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الحفاظ على النظافة من خلال التقيد برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة.

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