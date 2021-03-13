ما هي تعريفة استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية وعلى مَن تُطَبّق؟

أكد وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أن تعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط «الحوسبة السحابية»؛ تُسهم في تعزيز مكانة المملكة كإحدى أكثر الدول امتلاكًا لمقومات الاقتصاد المعرفي والرقمي، وكمركز إقليمي للبيانات والمحتوى الرقمي.

ورفع كلٌّ من وزير الطاقة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الشكر والامتنان للقيادة؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط «الحوسبة السحابية» في المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الطاقة، أن التعريفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات /ساعة، ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال «الحوسبة السحابية» الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات الأساسية لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة، ودعم تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن هذا القرار يُجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحًا أن «الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023م».

ولفت وزير الطاقة، إلى أن «هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم بإصدار قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة».

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: «إن التعريفة، بمزاياها التنافسية، تعزز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقمياً، عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات في المملكة، ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وذلك عن طريق تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية».

وأضاف وزير الاتصالات: إن أثر هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي المعتمد على البيانات، وتسريع دخول المنتجات الرقمية للأسواق، إضافة إلى تحفيز بيئة ملائمة لريادة الأعمال الرقمية».

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن «المملكة توّجت جهودها في التحول التقني والرقمي باستقطاب أكبر استثمارين تقنيين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال "الحوسبة السحابية"، المُتمَثلَين في اختيار كل من شركتي "جوجل" و"علي بابا كلاود" للمملكة لتكون مركزاً إقليمياً لعملياتهما في المنطقة، في صفقتين تجاوز مجموعهما المليار ونصف المليار دولار».

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