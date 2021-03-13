5 مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 77 حالة تعاف؛ تلتها مكة المكرمة بـ38 حالة، ثم جدة 20، والهفوف 7، وتبوك 6 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت كل من «عرعر وحائل والدمام وطريف والليث» 5 حالات لكل منها، ثم نجران 4 حالات، و«سكاكا ومليجة والقطيف وضرما ورفحا والمبرز» 3 حالات تعاف.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من «المدينة المنورة والطائف وينبع والخفجي والخرج ووادي الدواسر» بواقع حالتي تعاف لكل مها.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من «بطحاء ورفائع الجمش وسميراء وحوطة سدير وبريدة وجازان والخبر وبيشة والدوادمي والزلفى والجبيل والظهران وبقيق والحائط والقريات والقيصومة ومهد الذهب وحوطة بني تميم والعويقيلة والنماص وأملج وطبرجل وحفر الباطن والسليل وليلى والقويعية ورماح وشقراء والنعيرية وقرية العليا وساجر والبشائر» بواقع حالة تعاف واحدة في كل منها.

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