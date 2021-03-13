«الفلك الدولي»: لجان التحري في السعودية لم تتمكن من رؤية هلال شعبان

أعلن مركز الفلك الدولي أن لجان تحري الهلال في المملكة العربية السعودية، لم تتمكن من رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم السبت.

وقال مركز الفلك الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إنه حسب الإفادات الأولية، لم تتمكن لجان تحري الهلال في المملكة العربية السعودية من رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم السبت؛ نظرًا إلى أن رؤيته غير ممكنة أصلًا، إضافة إلى الأحوال الجوية غير الصافية.

وكان مركز الفلك أشار قبل قليل إلى أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رجب في سلطنة عمان، ثم ستكون غرة شهر شعبان الاثنين 15 مارس.