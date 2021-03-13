ألفاظ خادشة ضد امرأتين وإطلاق أعيرة نارية.. 12 متهمًا بقضايا مختلفة في قبضة الأمن العام

كشف الأمن العام حصيلة عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

وبث الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تقريرًا مصورًا تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، أشار فيه إلى الجهود المبذولة لكشف ملابسات تلك الجرائم.

وأشار إلى ضبط مواطن أتلف أحد أجهزة الرصد الآلي على أحد الطرق العامة، كما تم القبض على مواطن تلفظ بعبارات مسيئة وخادشة للحياء ضد امرأتين في أحد الأماكن العامة، ووثق ذلك ونشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تقريره، أضاف «الأمن العام» أن مقيمَين من الجنسية الباكستانية مارسا نشاطًا غير مرخص باتخاذ عيادتين لعلاج المرضى، وقد ضُبطت بحوزتهما معدات وعقاقير ومستلزمات طبية متنوعة، فتم القبض عليهما.

وتابع: «تم القبض على مقيم خالف الأنظمة بقيادة مركبته وسط حديقة عامة، كما تم القبض على 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية البنجلادشية ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة القواطع والمعدات الكهربائية والنحاسية من مواقع ومشاريع تحت الإنشاء».

ولفت «الأمن العام» إلى القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية.

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