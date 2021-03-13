هل سيتم إلغاء بلاغات الهروب عن بعض العمالة مع تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟

تدخل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد الأحد، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وحول إمكانية إلغاء التغيب «الهروب» عن بعض العمالة مع النظام الجديد «تحسين العلاقة التعاقدية»، قالت وزارة الموارد البشرية، إنه من النتائج المرجوة لهذه المبادرة هو الحد من حالات التغيب، إلا أنها أكدت أنه ليس هناك تغيير على الآليات القائمة لبلاغات التغيب.

وفي تساؤل حول وضع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب قبل إطلاق المبادرة ومدى إمكانية استفادتهم منها، أكدت وزارة الموارد البشرية، أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قالت إن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في التالي:

ـ خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

ـ تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

ـ خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي «قوى» و«أبشر»، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م.

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