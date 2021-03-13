الفلك الدولي: تعذر رؤية هلال شعبان في سماء السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مركز الفلك الدولي أن لجان تحري الهلال في المملكة العربية السعودية، لم تتمكن من رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم السبت.

أحوال جوية غير صافية:

وقال مركز الفلك الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه حسب الإفادات الأولية، لم تتمكن لجان تحري الهلال في المملكة العربية السعودية من رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم السبت؛ نظرًا إلى أن رؤيته غير ممكنة أصلًا، إضافة إلى الأحوال الجوية غير الصافية.

غدًا المتمم لرجب بسلطنة عمان:

وكان مركز الفلك أشار- قبل قليل- إلى أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رجب في سلطنة عمان، وستكون غرة شهر شعبان الاثنين 15 مارس في السلطنة.

وكان أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، قد توقع أن ‏تكون عدة شهر شعبان هذا العام 1442هـ 30 يومًا؛ إذ إن القمر سيغرب قبل الشمس يوم 29 شعبان بنحو 29 دقيقة وفقًا ‏لأفق مكة المكرمة.‏

غدًا أول شعبان في السعودية فلكيًّا:

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: إن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رجب 1442هـ، ‏وغدًا الأحد سيكون أول أيام شهر شعبان.‏

وأضاف أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون يوم ‏‏30 شعبان في تمام الساعة 5.31 صباحًا، وعليه تكون غرة شهر ‏رمضان يوم الثلاثاء 13 إبريل.‏

وتابع عبدالله المسند أن القمر يوم 29 رمضان سيغرب قبل الشمس في أفق مكة ‏بنحو 12 دقيقة، وبالتالي سيكون موعد الاقتران عند الساعة ‏‏10.00 من اليوم نفسه، وبالتالي لن يظهر الهلال في الأفق، ‏وعليه سيكمل رمضان 30 يومًا، ويكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

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