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القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1

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شكرا لقرائتكم القوات الجوية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1

طلعات جوية في سماء البحر المتوسط

متابعات الخليج 365 - الرياض


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وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف-15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1) الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي.

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365

طلعات جوية في سماء البحر المتوسط:

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.

هذا وقد كان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365

تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية:

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365 القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365 القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365 القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365 القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365 القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - متابعات الخليج 365
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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