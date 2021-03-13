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إغاثي الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

إغاثي الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة

ضخ 2,922,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام

متابعات الخليج 365 - واس


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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس، ورازح التابعة لمحافظة حجة اليمنية.

ضخ مياه: 

وجرى خلال شهر فبراير 2021م ضخ 1,390,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 2,922,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 100 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، استفاد منها 18,000 فرد.
إغاثي الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة - متابعات الخليج 365 إغاثي الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة - متابعات الخليج 365


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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