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بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط المتبقية برقم الهوية 1442

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بنك التسليف والاستفسار عن باقي الأقساط المتبقية خدمة يقدمها بنك التسليف السعودي من أجل العملاء لمعرفة كل شيء عن القرض من خلال الخدمات الإلكترونية اون لاين، تسهيلا من المملكة على كافة المواطنين.

شروط بنك التسليف الجديدة 1440

الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية

في الفترة الأخيرة أصبح التوجه العام من الحكومة في المملكة أن يستطيع المواطن القيام بكل تعاملاته من خلال الخدمات الإلكترونية اون لاين.

قد يهمك:

لذلك يوفر بنك التسليف والذي تم تغير اسمه إلى بنك التنمية الاجتماعية، تلك الخدمة الإلكترونية من خلال موقع البنك وهو https;//www.sdb.gov.sa/ar.sa

ثم اتباع الخطوات التالية وهى:

  • كتابة رقم الهوية، ثم كلمة السر.
  • اكتب رقم الهاتف الخاص بك.
  • سوف تصلك رسالة على هاتفك، وبها رمز.
  • اكتب الرمز في المكان المخصص له، للتحقق من كونك أنت من قمت بالدخول على حسابك وليس شخص آخر.
  • تابع السير في الموقع الإلكتروني.
  • اضغط على كلمة كشف الحساب، سوف يظهر لك الأقساط المتبقية ، اضغط عليها سوف تظهر لك الأقساط التي تم دفعها والتي لم تدفع بعد.
  • يمكنك طباعة كشف الحساب تلك الميزة يتميز بها موقع البنك الإلكتروني.

الاستفسار عن باقي الأقساط من موقع أبشر:

يمكنك عزيزي العميل الدخول مباشرة على موقع أبشر، وقم بكتابة رقم الهوية، ونوع الخدمة التي تريدها.

سوف يظهر لك اسم بنك التسليف، قم بالضغط عليه.

حدد نوع الخدمة التي تبحث عنها في موقع البنك، سوف تجد الأقساط وغيرها من خدمات الموقع.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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