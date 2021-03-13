بنك التسليف الاستفسار عن باقي الأقساط المتبقية برقم الهوية 1442

بنك التسليف والاستفسار عن باقي الأقساط المتبقية خدمة يقدمها بنك التسليف السعودي من أجل العملاء لمعرفة كل شيء عن القرض من خلال الخدمات الإلكترونية اون لاين، تسهيلا من المملكة على كافة المواطنين.

الاستفسار عن باقي الأقساط برقم الهوية

في الفترة الأخيرة أصبح التوجه العام من الحكومة في المملكة أن يستطيع المواطن القيام بكل تعاملاته من خلال الخدمات الإلكترونية اون لاين.

قد يهمك:

لذلك يوفر بنك التسليف والذي تم تغير اسمه إلى بنك التنمية الاجتماعية، تلك الخدمة الإلكترونية من خلال موقع البنك وهو https;//www.sdb.gov.sa/ar.sa

ثم اتباع الخطوات التالية وهى:

كتابة رقم الهوية، ثم كلمة السر.

اكتب رقم الهاتف الخاص بك.

سوف تصلك رسالة على هاتفك، وبها رمز.

اكتب الرمز في المكان المخصص له، للتحقق من كونك أنت من قمت بالدخول على حسابك وليس شخص آخر.

تابع السير في الموقع الإلكتروني.

اضغط على كلمة كشف الحساب، سوف يظهر لك الأقساط المتبقية ، اضغط عليها سوف تظهر لك الأقساط التي تم دفعها والتي لم تدفع بعد.

يمكنك طباعة كشف الحساب تلك الميزة يتميز بها موقع البنك الإلكتروني.

الاستفسار عن باقي الأقساط من موقع أبشر:

يمكنك عزيزي العميل الدخول مباشرة على موقع أبشر، وقم بكتابة رقم الهوية، ونوع الخدمة التي تريدها.

سوف يظهر لك اسم بنك التسليف، قم بالضغط عليه.

حدد نوع الخدمة التي تبحث عنها في موقع البنك، سوف تجد الأقساط وغيرها من خدمات الموقع.