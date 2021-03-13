رسميًا| السعودية تُلغي نظام الكفيل خلال ساعات و3 خدمات بديلة متاحة

ساعات قليلة تفصلنا عن حدث تاريخي تشهده المملكة العربية السعودية، وينتظره ملايين المقيمين المغتربين على أراضيها والعاملين لديها، حيث يدخل قرار إلغاء نظام الكفيل حيز التنفيذ، اعتبارًا من صباح الأحد الموافق 14 مارس 2021، مع استبداله بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز، والتي تم طرحها من قبل وزارة الموارد البشرية، والتي تتضمن ظروف عمل أكثر تنظيمًا، تضمن الحقوق والواجبات للعاملين ولأصحاب المنشآت.

إلغاء نظام الكفيل

كانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت قبل شهور عن إلغاء نظام الكفالة بدءًا من مارس الجاري، واستبداله بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تتضمن توفير خدمة التنقل الوظيفي المرن للعامل الوافد، أي ما يعني أنه بإمكانه الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل كما كان في السابق، على أن يتم تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة من قبل نظام العمل المتاح.

قد يهمك:

إتاحة خدمة الخروج والعودة

كما يتيح نظام العلاقة التعاقدية الجديد، خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا عبر بوابة أبشر الإلكترونية المعرفة التابعة لوزارة الداخلية، أو من خلال منصة (قوى)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، بالإضافة إلى رفع تصنيف سوق العمل السعودي الدولي، وكذلك الحد من الخلافات العمالية التي قد يكون سببها الرئيسي عدم اتفاق الأطراف العلاقة التعاقدية.