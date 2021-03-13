خطوات التقديم بموقع جدارة على وظائف الحج والعمرة (ذكور وإناث)

يقدم موقع جدارة في المملكة العربية السعودية، موعد وطريقة التقديم على وظائف الحج والعمرة المطلوبة في هذه الفترة، وأيضًا نوضح فيما يلي شروط التسجيل والتقديم في الموقع، لكي يتعرف كل من يرغب في الحصول على وظيفة منهم على شروطها وعما إذا كانت متوفرة فيه أم لا.

ارتفع في الآونة الأخيرة معدلات البحث على جوجل لدى الكثیرين عن رابط موقع جدارة؛ وطبعًا السبب هو معرفة كيفية التقديم على وظائف الحج والعمرة للعام 1442هـ الحالي،

موقع جدارة للتقديم على وظائف الحج والعمرة 1442هـ

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قامت المملكة بعدة تطورات تكنولوجية حديثة، خاصةً بعد انتشار فيروس كورونا، للحد من تواجد الناس في الأماكن وتقليل الازدحام فيما بينهم، لذلك كانت هناك العديد من المنصات الالكترونية المساعدة والتي تقدم خدمات عن بعد كثيرة، ومن أهمها موقع جدارة حيث يتیح إمكانیة التقديم إلي كثير من الوظائف الشاغرة في المملكة، والتقديم لها بشكل إلكتروني.

وبسبب الموقع لا يحتاج المواطن إلى الذهاب لأي مكان من أجل التقديم والتعرف على طريقة وموعد التسجيل للتقديم بوظائف الحج والعمرة 1442هـ، لذلك عبر موقع الجدارة سيتعرف المواطن على:

تاريخ بداية وانتهاء التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442هـ قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن أنه سوف یتم فتح باب التقديم بالموقع على يوم 17 من مارس ويستمر إلى یوم 23 من مارس وعليه سوف یستمر التقديم بالموقع بوظائف الحج والعمرة لحوالي الخمسة أيام متواصلة ثم يتم غلق باب التقديم بعدها مباشرةً بعد ذلك سوف تقوم الوزارة بفرز الطلبات على حسب المعايير والشروط المطلوبة ثم تقوم بالأعلان عن قائمة الأسماء المقبولة بالوظائف.

طريقة التقديم بموقع جدارة على وظائف الحج والعمرة 1442هـ

أما عن الخطوات والطريقة التي يمكنك بها التقديم على هذه الوظائف على موقع جدارة، إلكترونيًا وبمنتهى السھوله فهي موضحة كالتالي:

الدخول في الأول إلى رابط الموقع الرسمي لجدارة من خلال الرابط التالي:

التسجيل في موقع جدارة.

ثم سجل على الرابط أعلاه لدخولك للمنصة عبر تدوين اسم المستخدم ثم اختيار باس ورد ـ كلمة المرور

تضغط بعدها إضغط فوق أيقونة موارد بشرية بالصفحة الواضحة أمامك

ثم إضغط فوق وظائف وسجل بالوظیفة المناسبة لك (ذكور وإناث)

وبعدها تكتب البیانات المطلوبة بدقة كبيرة بالخانات المخصصة لذلك وبشكل صحیح

تتمثل البیانات المطلوبة في:

كتابة الاسم وتدوين رقم الھوية الوطنیة للبطاقة

وكتابة بيانات المؤھل الدراسي ثم كتابة وتسجيل رقم التلیفون

ثم تضيف السیرة الذاتیة لك لهذه البیانات

مع العلم أنه يُتاح لك أن تضيف ما تريد من الرغبات

بعد البيانات تقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك

ثم تضغط وتعلم مربع أوافق على الشروط والأحكام

وأخيرًا تضغط حفظ

هكذا وبهذه الخطوات تكون قد سجلت في الموقع للحصول على الوظيفة المناسبة لك، مع حفظ البيانات بنجاح، ثم تستطيع طباعة الطلب حتى تعود إليه وقت الحاجة أو تستخدمه في حالة احتجت له.