شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» لـ الخليج 365: يحق للعامل تقديم إشعار «انتقال» خلال سريان العقد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مع دخول مبادرة ⁧‫تحسين العلاقة التعاقدية‬⁩ للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من غداً (الأحد)، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«الخليج 365»، أنه يمكن للعامل تقديم إشعار انتقال إلى منشاة أخرى أثناء سريان العقد الحالي في حال وجود عرض وظيفي مُقدم للعامل عبر منصة قوى.

وبينت الوزارة أنه في حاله تعليق الموظف للعقد أكثر من مرة فإن الاجراء المتبع هو اعتماد آخر عقد موثق، وأوضحت أن فترة الإنذار 90 يوما أو حسب ما يتفق عليه الطرفان، وأكدت الموارد البشرية على أنه يشترط التزام المنشأة بنسبة توثيق العقود بشكل كامل أي 100% وحسب ما نص عليه القرار الوزاري، وأشارت إلى أن العهد العينية لم تذكر في العقد، وأن المحاكم العمالية هي التي تبت في القضايا العمالية، وفي ما يخص جانب فسخ العقد كشفت الوزارة بأنه يُحال للإدارة العامة للشؤون القانونية بحكم الاختصاص.

وبينت أن المقصود بإشعار المغادرة هو إشعار الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء العقد لسبب غير مشروع، أما إشعار اخطار التجديد فهو إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في تجديد العقد، وأشارت الوزارة إلى أن هنالك نموذجا موحدا للعقد يمكن للطرفين الاطلاع عليه عبر منصة «مُدد».