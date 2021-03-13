السعودية | مقاتلات سعودية تصل اليونان للمشاركة في تمرين "عين الصقر1"

شكرا لقرائتكم مقاتلات سعودية تصل اليونان للمشاركة في تمرين "عين الصقر1" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (اف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين "عين الصقر ١" الذي يجري خلال الشهر الحالي.

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتهما الجوية وتمارينهما المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.