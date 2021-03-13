شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة يكشف عن الهدف من تعريفة استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن موافقة مجلس الوزراء على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة، ستحفز الاستثمار في المجال.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن القرار يسهم في تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، ويجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023م.

وتابع أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستصدر قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.