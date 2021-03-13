شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق (نجران، عسير، الباحة واجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 39 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 24مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.