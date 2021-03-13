شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الحصيني»: العاصفة الغبارية الحالية تم تسميتها بـ «حمراء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أن موجة الغبار التي تجتاح أجواء المملكة حاليًا تم التنبيه لها منذ أكثر من 4 أيام.

وقال عبدالعزيز الحصيني، خلال مداخلة له مع برنامج "mbc في أسبوع" على قناة "mbc"، أنه تشكلت العاصفة الغبارية يوم أمس ولوحظ امتدادها الهائل والرهيب على كثير من مناطق المملكة، لافتًا إلى أنه تم تسميتها بعاصفة "حمراء".

وأشار "الحصيني" إلى أن أسباب تواجد تلك العاصفة هي وجود فوارق في الضغط الجوي بين شمال المملكة ووسط المملكة أدى إلى نشاط الرياح السطحية، والتقاء المحاور بين كتلة هوائية أصلها قطبية وكتلة دافئة أدت إلى صراع بين الرياح وبالتالي أدت نشاط رياح شبه قوية مع العاصفة.