شكرا لمتابعة خبر عن رفض رفع التجميد عن أموال سعد الجبري بكندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت القاضية بالمحكمة الكندية العليا، كوري غليمور، حكمًا برفض طلب من المستشار السابق بوزارة الداخلية، سعد الجبري، برفع التجميد عن مئات الملايين في حساباته، منتقدة مزاعمه بأن الدعوى القضائية ضده هي اضطهاد له.

وأعربت عن تساؤلاتها عن سبب رفض الجبري الإجابة عن أسئلة حول الادعاءات الواردة في دعوى قضائية في تورنتو، بأنه حول أموال الأمن ومكافحة الإرهاب إلى نفسه وأسرته وشركائه، متفقة مع الشركات السعودية، بينما الجبري لم يشرح أيًا من الاتهامات الموثقة في تقرير الطب الشرعي المكون من 150 صفحة، والذي أعدته إحدى شركات المحاسبة للمدعين.

وأشارت إلى أنه لم يقدم إفادة خطية حول مصدر أمواله في الحسابات المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة وكندا والعقارات الفاخرة، مثل قصره في تورنتو الذي تبلغ تكلفته 13 مليون دولار.