3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 175 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ74 حالة، ثم مكة المكرمة بـ42، فمنطقة المدينة المنورة بـ13 حالة، والقصيم بـ12 حالة.

وسجَّلت منطقة عسير 8 حالات، ثم كل من (حائل والجوف) 7 حالات، وتبوك 4 حالات، وكل من (الشمالية وجازان) 3 إصابات جديدة، ثم نجران حالتين. وجاءت الباحة في المرتبة الأخيرة بواقع إصابة واحدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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