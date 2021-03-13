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«الصحة»: ارتفاع في الحالات النشطة والحرجة.. وعلى الجميع أخذ اللقاح

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الرياض - محمد عبدالله - التطعيمات وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية..

أعلنت وزارة الصحة أنها لا تزال ترصد ارتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأكدت وزارة الصحة، أن «اللقاحات» وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3040) منها (553) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (382059) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (372456) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6563) حالة -رحمهم الله جميعاً- كما تم إجراء (44953) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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