وزارة الصحة: تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة أوضحت –في وقت سابق- أن لقاح فيروس كورونا يخفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًّا يصل إلى 84%.

وأضافت أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%. ويتحقق هذا بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح، فيما تصل النسبة إلى 84% بعد 21 إلى 27 يومًا.

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وزارة الصحة: لقاح كورونا يخفض معدل الوفيات بنسبة 84%