أخبار السعودية اليوم.. تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح كورونا.. وغدًا بدء إلغاء نظام الكفيل

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021 م منها: تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح كورونا، وإلغاء نظام الكفيل غدًا الأحد، والسعودية تتصدر حالات التعافي في دول الخليج.

وزارة الصحة: تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

غدًا.. إلغاء نظام الكفيل.. و«الموارد البشرية»: 3 خدمات بديلة متاحة

يبدأ غدًا الأحد (14 مارس)، تطبيق إلغاء نظام الكفيل، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وهى المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.

8 ملايين جرعة لقاح كورونا بدول الخليج العربي.. والسعودية تتصدر حالات التعافي

أوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنَّه تمَّ منح أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا بدول المجلس، مشيرًا إلى أنَّ السعودية تصدَّرت نسب التعافي من الفيروس بنسبة 97.5%.

الحصيني يكشف موعد تلاشي العوالق الترابية عن الرياض

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تلاشي العوائق الترابية عن الرياض مساء اليوم السبت.

إغلاق 3 مساجد مؤقتًا بعد إصابة 3 مصلين بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، أنها أغلقت (3) مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت (3) حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

القوات الجوية الملكية السعودية تخرج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك

أعلنت وزارة الدفاع أنَّ القوات الجوية الملكية السعودية تخرج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي.

غدًا التسجيل.. «التدريب التقني والمهني» يطلق الدورة السادسة لبرنامج «اتقن»

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برنامج التدريب (اتقن) في دورته السادسة، بمختلف مناطق المملكة.

لمرضى الربو.. 6 نصائح للوقاية من موجات الغبار

حدَّدت هيئة الصحة العامة نحو 6 نصائح للوقاية من موجات الغبار لمرضى الربو، في الوقت الذي توقّع فيه المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

الشؤون الصحية بالحرس الوطني: أعراض لقاح كورونا الجانبية دليل على تحفيز المناعة

أوضحت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، أن الأعراض الجانبية البسيطة بعد أخذ لقاح كوفيد 19، دليل على تحفيز اللقاح للجهاز المناعي لعمل أجسام مضادة للحماية من مضاعفات الإصابة مستقبلًا.

«البيئة» تطلق «سجل المربي» لتقديم الخدمات لمستفيدي الثروة الحيوانية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، سجل المربي، من خلال منصة (أنعام بلس) الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمته خدمات الثروة الحيوانية وإتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل -عن بعد- وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

مضاوي القحطاني.. أول سعودية تحصل على رخصة «خيال»

حصلت الفارسة مضاوي القحطاني، على رخصة خيال، لتصبح أول سعودية تحصل على هذه الرخصة.

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المترتب على إدخال رقم الحساب البنكي مرة ثانية

أوضح برنامج حساب المواطن، أن إدخال رقم الحساب البنكي مرة ثانية في حساب المستفيد، يعني إعادة مطابقته من جديد والتحقق منه مرة أخرى.

تفاعلًا مع بلاغ مواطن.. «المرور» يضبط قائد الشاحنة المتهور بجدة

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد شاحنة مخالف بجدة، كان يسير بسرعة عالية وتجاوز أكتاف الطريق.

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