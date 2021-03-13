غدًا التسجيل.. «التدريب التقني والمهني» يطلق الدورة السادسة لبرنامج «اتقن»

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برنامج التدريب (اتقن) في دورته السادسة، بمختلف مناطق المملكة.

وذكرت المؤسسة –عبر تويتر- أنه بعد النجاح الذي تحقق في المراحل السابقة وتحقيقًا لطلب المستفيدين، تم إطلاق برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) بمرحلته السادسة بمنشآتها التدريبية بمختلف مناطق المملكة.

وأشارت مؤسسة التدريب المهني، إلى أن التسجيل في البرنامج سيبدأ غدًا الأحد عبر الرابط التالي اضغط هنا.

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