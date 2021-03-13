أعلنت وزارة الدفاع أنَّ القوات الجوية الملكية السعودية تخرج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت قبل يومين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن القوات البرية الملكية السعودية تنهي كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر3 مع القوات البرية الأمريكية.

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