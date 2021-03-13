351 إصابة بكورونا.. «الصحة» تعلن أعداد التعافي والوفيات الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 382095 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 372456 حالة.

كما تمَّ تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6563 حالة.

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