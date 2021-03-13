أعلن اليوم السبت عن استئناف قطار الحرمين السريع رحلاته اعتبارا من 31 مارس الجاري، بعد عام من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وقالت إدارة القطار، عبر حسابها الرسمي على موقع «توتير» اليوم، إنه سيتاح لكافة العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت أن الحجوزات تشمل السفر، من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتم تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين ابتداء من 21 مارس الماضي في إطار جهود السيطرة على فيروس «كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام من توقفه قطار الحرمين يستأنف رحلاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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