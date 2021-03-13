شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 351 إصابة بكورونا و 239 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصحة أنها لاتزال ترصد إرتفاعاً في عدد الحالات النشطة والحرجة وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3040) منها (553) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (382059) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (372456) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6563) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (44953) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).