السعودية | المعهد الصناعي بجدة يطلق مبادراته التقنية والمهنية في اطار التحولات الرقمية

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أطلق المعهد الثانوي الصناعي بجدة في إطار التحولات الرقمية، منظومة مبادراته التقنية والمهنية التي تستهدف تنمية قدرات شباب وصقل مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم في شتى المجالات لتحقيق اقتصاد مستدام وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير المعهد الدكتور المهندس ياسر بن شمس الحق مياجي أن المبادرات شملت: مبادرة “100 منتج” التي تبرز منتجات متدربي المعهد الصناعي الثانوي بجدة بجميع الأقسام التدريبية، ومبادرة “نظام شواهد الإلكتروني” الذي يعنى بتنظيم إدارة الموارد البشرية بالمعهد والتوزيع العادل للمهام الإدارية.

وأشار إلى أن هذا النظام يستند إلى لوائح وأنظمة تقييم الأداء الوظيفي والأدلة والإجراءات المنظمة لها، في حين تلامس مبادرة التحول الرقمي سياسات جودة التدريب وجودة الأعمال الإدارية لتحول نحو الرقمنة في جميع الخدمات والمنتجات التدريبية التي يقدمها المعهد لمتدربيها ولشركائها بالقطاع العام والخاص.