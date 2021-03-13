شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : العوالق الترابية بالرياض والشرقية تستمر إلى مساء الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الغبارية التي تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية هي عوالق ترابية تستمر إلى مساء الليلة - بمشيئة الله - . وبين المركز أن الرياح سرعتها متوسطة حاليا وقد بلغت أعلاها في القريات بسرعة 80 كم في الساعة. وأشار إلى أن العاصفة الرملية تحولت في المناطق الشمالية والوسطى والغربية إلى عوالق ترابية وتتأثر اليوم المنطقة الجنوبية خاصة نجران وشرورة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية. من جهته ، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية، مع استمرار التنبيه في المنطقة الوسطى والشرقية حتى تزول العوالق الترابية