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تخريج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي

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الدمام - شريف احمد - بحضور نائب قائد القوات الجوية الملكية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي ، خرجت القوات الجوية الملكية السعودية دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يوم الخميس الماضي ، وتم استعراض إيجاز عن المهام التي يقوم بها المركز و جولة تعريفية، ثم تكريم المشاركين في هذه الدورة.

حضر الحفل قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي وقائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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