شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي ، خرجت القوات الجوية الملكية السعودية دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك بمركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يوم الخميس الماضي ، وتم استعراض إيجاز عن المهام التي يقوم بها المركز و جولة تعريفية، ثم تكريم المشاركين في هذه الدورة.

حضر الحفل قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي وقائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي.