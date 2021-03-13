الحقيل يوجه الأمانات لمعالجة آثار موجة الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل كافة الأمانات والبلديات بسرعة معالجة الآثار التي خلفتها موجة الغبار التي ضربت عددًا من مختلف مدن ومناطق المملكة يوم أمس الجمعة، مُخلفة العديد من الأضرار على مستوى تجمع الأتربة والرمال في الطرق والأماكن العامة.

نظافة عامة:

وشملت توجيهات الحقيل البدء في تنفيذ خطة للنظافة العامة من خلال الكنس الآلي واليدوي لمعالجة ما خلفته موجة الغبار، بجانب تنفيذ برامج غسل الأرصفة والأماكن المخصصة للمشي من الأتربة والغبار، بالإضافة إلى إزالة الأشجار المتضررة من تلك الموجة من الشوارع والطرق في مختلف المناطق، على أن يتم توزيع عمال النظافة في مختلف المواقع مع التأكد من اتخاذ إجراءات تضمن عدم تعرضهم للأضرار الصحية الناتجة عن الرمال المتجمعة التي خلفتها الموجة.

تنسيق وتعاون:

وتضمنت التوجيهات التشديد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المختلفة والطارئة الناجمة عن الموجة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق المتضررة، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة والأمانات والبلديات لمعالجة الآثار في أسرع وقت.

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