عوالق ترابية بالرياض والشرقية تستمر حتى المساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الغبارية التي تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية هي عوالق ترابية تستمر إلى مساء الليلة – بمشيئة الله – .

سرعة الرياح:

وبين المركز أن الرياح سرعتها متوسطة حاليا وقد بلغت أعلاها في القريات بسرعة 80 كم في الساعة.

وأشار إلى أن العاصفة الرملية تحولت في المناطق الشمالية والوسطى والغربية إلى عوالق ترابية وتتأثر اليوم المنطقة الجنوبية خاصة نجران وشرورة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية.

من جهته ، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر في المنطقة الجنوبية، مع استمرار التنبيه في المنطقة الوسطى والشرقية حتى تزول العوالق الترابية .

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة. وتوقع المركز، أن تؤثر العاصفة الرملية صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

شارك الخبر