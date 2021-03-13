الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

مستجدات مشروع الإسكان في العدد الجديد من مجلة كلية الملك خالد العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدرت كلية الملك خالد العسكرية العدد الـ(144) من مجلتها الفصلية الذي تضمن لقاءً صحفيًا مع الدكتور عبداللطيف الحارثي وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية، تحدث من خلاله عن إنجازات الوكالة وخططها المستقبلية، والمشاريع المزمع إقامتها في الوزارة بإشراف ومتابعة مستمرة من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

إسكان منسوبي الحرس الوطني:

وأشار الدكتور عبداللطيف في حديثه إلى إنجاز (40٪) من مشروع إسكان منسوبي وزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض، وأن الأعمال جارية وفق الخطط المرسومة. كما أشار إلى أن نسبة الإنجاز الكلية لمختلف مشاريع الإسكان التابعة للوزارة في بقية المناطق وصلت إلى (73.55٪).

كما بين وكيل الوزارة للشؤون الفنية في حديثه للمجلة عن إنجاز (35٪) من مرحلة تصميم مشروع نادي منسوبي وزارة الحرس الوطني، بالإضافة إلى اهتمام الوكالة بمبادرة التشجير وزيادة رقعة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة وتحسينها في مناطق مسؤولية الوكالة.

مقالات ودراسات:

إضافة إلى ذلك اشتمل العدد على مقالات ودراسات في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية، منها: دراسةٌ تحليلية بعنوان: (الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية)، ومقالةٌ أخرى تحت عنوان: (تنظيم داعش.. نهايةٌ أم سبات)، تتساءل عن نهاية هذا التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى مقالةٍ ثقافية بعنوان: (قواعد الإعلام الحربي)، مزج فيها الكاتب بين القواعد النظرية والخبرات الميدانية.

كما اشتمل العدد على مقالات أخرى في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، فضلًا عن الأبواب والزوايا الثابتة.

ويمكن الاطلاع على العديد الجديد من مجلة كلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي: هنا.



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