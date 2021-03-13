إغلاق 3 مساجد بعد ثبوت إصابات بـ كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إغلاق 3 مساجد بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ونوهت الشؤون الإسلامية بوعي المصلين ومنسوبي المساجد وحرصهم على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في بيوت الله، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

إغلاق 6 مساجد أمس:

ويوم أمس أغلقت الشؤون الإسلامية ستة مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 33 يومًا 269 مسجدًا تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



شارك الخبر