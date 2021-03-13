نصائح مهمة للوقاية من موجات الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

قدمت هيئة الصحة العامة عدة نصائح للوقاية من موجات الغبار لمرضى الربو، في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

نصائح للوقاية من الغبار:

وقالت هيئة الصحة العامة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت إنه يجب التأكد من إغلاق نوافذ وأبواب المنزل بإحكام وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، للوقاية من موجات الغبار.

كما يجب حمل بخاخة الربو للوقاية من الغبار، تحسبًا لأي طارئ، والتوجه للمركز عند عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ، ويجب الالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال صرفه الطبيب.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة. وتوقع المركز، أن تؤثر العاصفة الرملية صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

شارك الخبر