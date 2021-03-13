شكرا لمتابعة خبر عن أهم ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم السبت أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري والتي تم نشرها أمس في الجريدة الرسمية أم القرى .

وأكدت أن اللائحة الجديدة لنظام مكافحة التستر أنه يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات أن يكون سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك ولديه خبرة عملية .

كما يشترط على موظف الضبط الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات والإلتزام بأحكام النظام ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة ، بجانب عدم وجود تعارض للمصالح في الصفة الوظيفية والإلتزام بالميثاق الأخلاقي .

كما يجب تحرير محضر عند ضبط الجريمة مع بيان الأسماء وارقام الهويات وأوصاف المنشأة .

وأشارت أنه يجب على وزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنع من السفر للمشتبه به إذا لم يترجح لديها الأمر خلال 30 يوم .