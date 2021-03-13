شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، عن بدء تطبيق تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل غدًا الأحد.
وقال ناصر الهزاني، يأتي قرار الوزير الصادر بشأن تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج (نطاقات)، والذي سيطبق بدءًا من يوم غد 1 شعبان، امتدادًا لما سبق أن أصدرته الوزارة من القرارات ذات الصلة، التي تهدف لتنظيم القطاع وتطوير بيئته وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.