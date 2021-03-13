شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، عن بدء تطبيق تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل غدًا الأحد.

و‏قال ناصر الهزاني، يأتي قرار الوزير الصادر بشأن تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل ببرنامج (نطاقات)، والذي سيطبق بدءًا من يوم غد 1 شعبان، امتدادًا لما سبق أن أصدرته الوزارة من القرارات ذات الصلة، التي تهدف لتنظيم القطاع وتطوير بيئته وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.