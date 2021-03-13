شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني: الرياح الشديدة لم تخلف أيّ إصابات والتحذيرات مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكّد المتحدث باسم الدفاع المدني، الرائد محمد الحمادي؛ أن التحذيرات مستمرة طالما استمرت التنبيهات من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة المناخية.

وقال متحدث الدفاع المدني لقناة "الإخبارية": تحذيراتنا مستمرة.. وعدد البلاغات من مناطق المملكة كافة محدود، والرياح الشديدة لم تخلف إلا أضراراً مادية قليلة، ولا إصابات بشرية.

وأضاف: الدفاع المدني من خلال الفرق الميدانية، ومن خلال عمليات القيادة والسيطرة، يتابع الحالة أولاً بأول، والحالات شاملة ولا يمكن التنبؤ، لكن لدينا خطط معدّة لمواجهة الحالات المطرية والتنبؤات كافة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة موجة الغبار.

وتابع: بخصوص سقوط بعض الأشجار بفعل الرياح، فلم تقع أي إصابات، ونحن نوضح أن هناك بعض الأضرار في بعض اللوحات وتمّ التعامل مع ذلك بشكل فوري.