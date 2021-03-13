شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء بلاغات الهروب عن العمالة لتصحيح أوضاعهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صحة ما أشيع عن توجه الوزارة إلى إلغاء بلاغات الهروب عن بعض العمالة المهنية لتصحيح أوضاعهم، بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة أن وضع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب قبل إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن خدامات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يستفيد منها جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن هناك العديد من الإجراءات لن يشملها التعديل.