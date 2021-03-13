شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزرعة مائية في القطيف تفتح أبوابها لزوار وسكان المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

كشف مؤسس المزرعة المائية في القطيف، عن تفاصيل المشروع الزراعي السياحي، حيث يفتح أبوابه لزوار وسكان المنطقة الشرقية.

وقال مؤسس المزرعة لقناة " العربية " إن المزرعة متخصصة في زراعة الفراولة، وهي من أكبر المزارع في القطيف، وهي سياحية حيث يتوجه الجمهور ليقطفوا الفراولة والخضار بأيديهم يوم في الأسبوع.

وأضاف أن الهدف منها زراعة أصناف غير موجوددة في السوق مثل الفراولة، بعد توافر الظروف المناخية المناسبة، ونشر الوعي الثقافي للمحافظة على الثمرة ونظافتها وسلامتها.

وتابع : أن الهدف من المزرعة هو تقديم منتج سليم ونظيف للمستهلك ولايهمنا الدخل.