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بالفيديو.. حكم إعفاء مريض الوسواس القهري من التكليف الشرعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حكم إعفاء مرضى الوسواس القهري والإكتئاب من التكليف الشرعي .

وقال الشيخ " العسكر " في لقاء له على قناة الرسالة الفضائية أن الوسواس القهري ابتلاء على كثير من الناس ، ويجب أن يعلم المسلم أنه ابتلاء من الله تعالى ومن تقديره ، ويجب أن يلجأ إلى الله ويسأله الشفاء والعافية ، كما قال الله تعالى : "أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء " والسوء هو المرض .

وأضاف الشيخ "العسكر " أن مريض الوسواس القهرى لا يُعفى من التكليف وأنه يجب على المبتلى أن يسعى للعلاج من خلال الأطباء ويعتمد على من يثق فيه .

وأكد الشيخ عبد الرحمن العسكر أن الإنتحار لا يجوز وصاحبه مخلد في النار ولا يعد الوسواس القهري مبرراً يعفيه من النار وجحيمها .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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