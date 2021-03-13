شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم إعفاء مريض الوسواس القهري من التكليف الشرعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حكم إعفاء مرضى الوسواس القهري والإكتئاب من التكليف الشرعي .

وقال الشيخ " العسكر " في لقاء له على قناة الرسالة الفضائية أن الوسواس القهري ابتلاء على كثير من الناس ، ويجب أن يعلم المسلم أنه ابتلاء من الله تعالى ومن تقديره ، ويجب أن يلجأ إلى الله ويسأله الشفاء والعافية ، كما قال الله تعالى : "أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء " والسوء هو المرض .

وأضاف الشيخ "العسكر " أن مريض الوسواس القهرى لا يُعفى من التكليف وأنه يجب على المبتلى أن يسعى للعلاج من خلال الأطباء ويعتمد على من يثق فيه .

وأكد الشيخ عبد الرحمن العسكر أن الإنتحار لا يجوز وصاحبه مخلد في النار ولا يعد الوسواس القهري مبرراً يعفيه من النار وجحيمها .