شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الأرصاد»: ملايين الأطنان من الغبار ستبقي حتى نهاية الأسبوع على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متخصص في التوقعات بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم السبت، أن هناك ملايين الأطنان من الغبار ستبقي العوالق الغبارية حتى نهاية الأسبوع على المنطقة الشرقية وأجزاء من الوسطى.

وأوضح عقيل العقيل، لقناة "الإخبارية" أن كمية هذا الغبار ستبقى مترسبة خلال هذا الأسبوع على منطقة نجران ومنطقة عسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة، فيما من المتوقع أن تتحرك نحو المدينة المنورة شرقها، وتعود مرة أخرى كعوالق ترابية خفيفة إلى منطقة حائل والقصيم والرياض.