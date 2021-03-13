شكرا لمتابعة خبر عن قائد فيلق القدس يعترف: دعمنا الحوثيين لشن هجمات على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

أدلى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بتصريحات خطيرة حول دعم إيران للميلشيات الحوثية .

وقال قاآني : هذه الميلشيات شنت خلال أقل من عشرة أيام عملية دقيقة ضد المملكة على حد تعبيره .

كما اعترف قائد فيلق القدس خلال كلمته في مجمع آيات الثقافي في إيران بتدخل بلاده في الشؤون الداخلية لليمن ودعم الميلشيات الحوثية لإستهداف المنشآت الإقتصادية والمواقع المدنية .

كما وجه قائد فيلق القدس تهديدات للولايات المتحدة قائلاً : صوت تكسير عظام أمريكا سوف يُسمع في الوقت المناسب ، وتوعد بتدمير الجدار العازل لإسرائيل .