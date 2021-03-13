شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ يثير الشكوك في الحان فريد الأطرش وعبد الوهاب: "أنا مصدوم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه جدل كبير بعدما نشر مقطع فيديو يضم ألحان عدد من الأغاني الشهيرة في القرن الماضي .

وأظهر الفيديو أغاني أجنبية بنفس تلحين أغاني عربية للفنان محمد عبد الوهاب والفنانة أسمهان والمطربين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ .

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على هذا المقطع قائلاً " أنا مصدوم " لتنهال عليه التعليقات .

وكان من المعلقين الفنان رامي عياش الذي قال أنه كان من الصعب اكتشاف النسخ في الماضي بخلاف الوقت الحالي .

بينما قال آخرين أن بعض الفنانين اعترفوا بالإقتباس كالفنان عبد الوهاب وفريد الأطرش بينما كان تلحين أغنية عبد الحليم حافظ قبل الأغنية الأجنبية .