شكرا لمتابعة خبر عن استمرار أعمال طريق «السيل الكبير- الرياض السريع» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستكمل وزارة النقل، أعمالها في مشروع طريق السيل الكبير- الرياض السريع، والذي كان قد جرى تنفيذه بثلاث حارات في كل اتجاه؛ حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستخدمي الطريق من ضيوف الرحمن والمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون حاج ومعتمر.

ويعمل الطريق على اختصار زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) ومنطقتي الرياض والشرقية، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري الذي يشهده الطريق الحالي.

ويساعد على تسهيل التنقل بين المنطقتين، فضلًا عن إبعاد الشاحنات القادمة من المنطقتين الوسطى والشرقية من دخول مدينة الطائف؛ ضمن أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة مكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها.