شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحبيب" يكشف سمات الشخصية الشكاكة وطريقة التعامل معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي أبرز سمات الشخصية الشكاكة والطريقة الصحيحة للتعامل معها .

وقال الدكتور طارق الحبيب في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة روتانا خليجية ، أن الإنسان الشكاك له عدة سمات ، فمنها أنه يتفحص ما بين الكلمات وما بين السطور ويفترض أن هناك مؤامرات ضده في الخفاء ، ويقول تفسيرات غير واقعية ويزعج غيره بكثرة السؤال ويزداد أذاه إذا كان الإنسان تحت سيطرته كزوجته أو كطفل صغير ويقل إذا كان خارج سيطرته .

وأضاف الدكتور طارق الحبيب أن هذه الصفات قد تكون جزء من سمات شخصيته أو من تأثير عقار طبي أو مخدرات أو كحول أو من ضربة دماغية أو أسباب مجهولة .

وحول كيفية التعامل مع الشخصية الشكاكة ، قال الدكتور طارق الحبيب أنه يجب الوضوح في العبارة وعدم الإطالة والتفصيل لأن التفصيل يزيد التساؤل والشك ، وعدم الرضوخ له لأنه يغريه بالهجوم أكثر أو الهجوم عليه في نفس الوقت لأنه يثير القلق في نفسه والإبتعاد عن الأسباب التي تثير شكه .