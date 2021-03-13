شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تعمل على سياسة وطنية لعدم التمييز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سياسة وطنية لعدم التمييز؛ حيث أنها في مراحلها الأخيرة وتنتظر الاعتماد قريباً، كما تسعى لتفعيل آلية التبليغ والتفتيش ضد التمييز في مقرات العمل.

وأوضحت تقارير، أن الوزارة تعمل على منع التمييز بين الجنسين في منح المرتبات الشهرية أو الإعلانات الوظيفية، فيما كانت قد شددت على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل عبر إصدار وتحديث العديد من التشريعات المرتبطة ببيئة العمل في القطاعين العام والخاص، لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق العمل، بحسب صحيفة "عكاظ" .