شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ العسكر يوضح أسباب تحريم البعض أخذ التطعيمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو الجمعية الفقهية السعودية الشيخ عبدالرحمن العسكر، أسباب صدور الفتوى من بعض علماء نجد بشأن كراهية التطعيم أو التلقيح المناعي، مشيرًا إلى أن ذلك لا تنطبق على اللقاحات الحالية المُضادة لفيروس " كورونا ".

وقال العسكر خلال برنامج "يستفتونك" إن بعض علماء نجد أصدروا فتوى بشأن علاج توصّل إليه بعض المُعالجين المسلمين في القرن السابع أو الثامن الهجري لعلاج مرض الجدري، حيث كان يحمل ذلك العلاج اسم "التوتين" أو "التلقيح المناعي".

وأكد أنه كان يُجرى تلقيح الأصحاء من خلال أخذ قيح من المجدور وشق جلد الصحيح ووضعه فيه.

وأشار إلى أن العلماء الذين أفتوا بعدم جوازه استندوا إلى أمرين؛ هما استخدام النجاسة في هذا التلقيح وكذلك ضعف نسبة الشفاء.

وأضاف أن السببين اللذين صدرت بناء عليهما فتوى هذا التلقيح لا يتوفران بلقاحات "كورونا"؛ كون الأخيرة يُستخدم فيها حالياً مواد كيميائية، كما أن نسبة الشفاء والوقاية من المرض باستخدامها كبيرة.