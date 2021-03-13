بالفيديو.. الصحة: إجراءات مشددة لاعتماد لقاحات كورونا بالمملكة

أكَّدت وزارة الصحة، وجود إجراءات مشددة وتوصيات هامّة تتبعها اللجنة العلميّة لاعتماد لقاحات كورونا بالمملكة

ونشرت صحة جدة –عبر تويتر- فيديو، قال فيه رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، الدكتور هاني جوخدار، إنَّ اللجنة مختصة مسؤولة عن جميع الأمراض المعدية بالمملكة، وأنَّها لعبت دورًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، مضيفًا أنَّ جميع البروتوكولات العلاجية والإجراءات الاحترازية كانت بتوصية من اللجنة.

وأضاف أن أحد التوصيات الهامة هي ضرورة وجود تطعيمات آمنة للمواطنين والمقيمين، كما قامت اللجنة بوضع الفئات والمراحل الخاصة بالتطعيمات.

وقال عضو اللجنة العلمية للقاح كورونا، الدكتور عبد الله عسيري، إنَّهم عملوا بكل جهد للحصول على أكثر اللقاحات أمانًا، كما أنَّهم كانوا في مقدمة من تلقوا اللقاح لزيادة الاطمئنان.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية للقاح كورونا، الدكتور زياد ميمش، أنَّهم راجعوا جميع الدراسات والأبحاث المتعلقة بلقاحات كورونا خلال الأشهر الماضية. مؤكدًا أنَّ اللقاحات بالمملكة آمنة .

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