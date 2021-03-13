بالصور.. أمانة الشرقية تبدأ خطة النظافة العامة ومعالجة آثار العاصفة الترابية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، تنفيذ خطة النظافة العامة، ومعالجة ما خلّفته العاصفة الترابية التي شهدتها بعض مناطق المملكة خلال الساعات الماضية.

وذكرت أمانة الشرقية –عبر تويتر- أنَّه بناءً على ما خلفته الحالة الجوية مساء أمس من أتربة وغبار، فإنَّها بدأت في تنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما خلفته الرياح، وكذلك تنفيذ برامج غسل الأرصفة والمماشي من الرمال.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أنه تمَّ توزيع عمال النظافة على الأماكن المحددة، مع وضع إجراءات تضمن عدم تعرضهم لأضرار صحية.

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